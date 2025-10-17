Versuchte Frau in ihrer Wohnung zu ersticken: Verdächtiger Nachbar in Tübingen festgenommen

Bitte aktivieren Sie Javascript

TÜBINGEN. Wegen des Verdachts des versuchten Totschlags ermitteln die Staatsanwaltschaft Tübingen und das Kriminalkommissariat Tübingen seit dem frühen Freitagmorgen gegen einen 20-Jährigen. Dem Mann wird unter anderem zur Last gelegt, seine Nachbarin in deren Wohnung angegriffen zu haben, berichtet die Polizei.

Den derzeitigen kriminalpolizeilichen Ermittlungen zufolge, soll der 20-Jährige gegen 2.30 Uhr auf noch unbekannte Art und Weise in die Wohnung der im selben Haus lebenden 24-Jährigen eingedrungen sein und die zu diesem Zeitpunkt schlafende Frau angegriffen haben. Dabei soll er außerdem versucht haben, das Opfer zu ersticken. Durch erhebliche Gegenwehr gelang es der Geschädigten offenbar, den Mann aus der Wohnung zu drängen. Dort soll er dann versucht haben, die 24-Jährige über das Treppenhausgeländer zu stoßen. Nachdem sich die körperlich leicht verletzte Frau zurück in ihre Wohnung geflüchtet hatte, verständigte sie die Polizei.

Der tatverdächtige 20-jährige Deutsche konnte noch im Zuge der sofort eingeleiteten polizeilichen Fahndung im Stadtgebiet von Tübingen angetroffen und vorläufig festgenommen werden. Aufgrund akuter gesundheitlicher Probleme musste er vom Rettungsdienst in eine Klinik eingeliefert werden. Die kriminalpolizeilichen Ermittlungen, insbesondere zum Motiv der Tat, dauern an. (pol)