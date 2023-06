Verletzter Motorradfahrer nach Unfall in Eningen

Bitte aktivieren Sie Javascript

ENINGEN. Ein Verkehrsunfall mit einem leichtverletzten Motorradfahrer hat sich am Donnerstagmorgen in der Sulzwiesenstraße ereignet. Eine 60-jährige Fahrerin eines Ford C-Max fuhr gegen 8.30 Uhr vom Fahrbahnrand in die Straße ein und übersah hierbei mutmaßlich einen von links heranfahrenden 20-jährigen Motorradfahrer.

Durch die sofort eingeleitete Gefahrenbremsung konnte er eine Kollision mit dem Auto verhindern, stürzte jedoch zu Boden. Hierdurch verletzte sich der Mann leicht und wurde durch den Rettungsdienst zur weiteren Untersuchung und Behandlung in eine Klinik gebracht. Dessen Fahrzeug war außerdem nicht mehr fahrbereit und wurde abgeschleppt. Der entstandene Sachschaden am Motorrad wird auf circa 600 Euro geschätzt. (pol)