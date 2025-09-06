Verletzte nach schwerem Crash zweier Autos auf der B465 bei Bremelau

Bitte aktivieren Sie Javascript

BREMELAU. Verletzte gab es am Samstagnachmittag bei einem schweren Verkehrsunfall auf der Bundesstraße 465 zwischen Münsingen (Kreis Reutlingen) und Frankenhofen (Alb-Donau-Kreis). Gegen 15.15 Uhren waren im Kreuzungsbereich nach Bremelau zwei Fahrzeuge zusammengestoßen. Vor Ort sind zwei Rettungstransportwagen, ein Notarzt, die Feuerwehr Münsingen und die Polizei. Der Verkehr wird aktuell, Stand 16.15 Uhr, zeitweise über Bremelau umgeleitet, da die Bundesstraße an der Unfallstelle in beiden Richtungen gesperrt ist. (GEA)