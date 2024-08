Verletzte Fahrgäste: Busfahrer in Reutlingen versucht Radfahrer auszuweichen

Bitte aktivieren Sie Javascript

REUTLINGEN. Mehrere Businsassen sind bei einer Vollbremsung am Mittwochmittag in Reutlingen leicht verletzt worden. Ein 44-Jähriger war laut Polizei kurz nach 13.30 Uhr mit dem Linienbus auf der Bantlinstraße in Richtung Metzingen unterwegs.

An der Kreuzung mit der Tübinger Straße fuhr ein von rechts kommender, 19 Jahre alter Radfahrer bei Rot über die Ampel. Der Busfahrer musste daraufhin stark abbremsen, wodurch fünf Fahrgäste in seinem Fahrzeug sich leichte Verletzungen zuzogen.

Die Verletzten wurden im Anschluss vom Rettungsdienst versorgt. Zwischen dem Bus und dem Radler war es zu einer leichten Berührung gekommen. Ersten Erkenntnissen nach blieb der Heranwachsende hierbei unverletzt. (pol)