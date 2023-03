Unwetter richtet Schäden in der Region an

Die Feuerwehr im Einsatz an einem abgedeckten Hausdach in der Reutlinger Innenstadt.

Bitte aktivieren Sie Javascript

REUTLINGEN. Ein Unwetter ist am Freitagmittag über Reutlingen und die Region hinweggefegt. Gegen 13.30 Uhr schlug die Warnapp Nina Alarm und warnte vor schweren Sturmböen. Die kamen dann auch prompt und haben in den vier Landkreisen des Polizeipräsidiums Reutlingen (Reutlingen, Tübingen, Esslingen, Zollernalb) allein zwischen 13 Uhr und 15 Uhr zu rund 160 Polizeieinsätzen geführt. Danach entspannte sich die Situation allmählich. In der überwiegenden Mehrzahl der Fälle handelte es sich um umgestürzte Bäume, Verkehrszeichen sowie Bauzäune, die teilweise auch geparkte Fahrzeuge beschädigten oder entsprechende Verkehrsbehinderungen zur Folge hatten. Laut dem Reutlinger Stadtbrandamtsrat Dietrich Knobloch hatten die Sturmböen Geschwindigkeiten zwischen 60 und 90 Kilometern pro Stunde aus südwestlicher Richtung erreicht.

Frau in Rottenburg von umstürzendem Baum getroffen

Gegen 13.15 Uhr wurde in der Seebronner Straße in Rottenburg eine 36-Jährige von einem umstürzenden Baum am Arm getroffen und dabei augenscheinlich leicht verletzt. Die Frau begab sich selbstständig in ärztliche Behandlung. Rund zehn Minuten später fiel auf der K1227 zwischen Leinfelden und Steinenbronn ein Baum auf einen fahrenden Suzuki. Verletzt wurde niemand. Der in Höhe von circa 8.000 Euro beschädigte Pkw musste abgeschleppt werden.

Windstoß drückt LKW auf der B28 in Gegenverkehr

Auf der B28 bei Rottenburg ereignete sich infolge des Sturms ein Verkehrsunfall mit Personenschaden. Gegen 13.45 Uhr wollte ein Lkw-Lenker von der L 370 kommend auf die Bundesstraße auffahren, wobei der Anhänger von einem Windstoß erfasst und auf die Gegenfahrspur gedrückt wurde. Ein entgegenkommender Ford, der von einem 61-Jährigen gelenkt wurde, kollidierte in der Folge frontal mit dem Anhänger. Der 61-Jährige zog sich dabei Verletzungen noch unbekannten Ausmaßes zu. Er wurde vom Rettungsdienst zur weiteren Untersuchung und Behandlung in eine Klinik gebracht. Der Ford musste abgeschleppt werden. Den Schaden schätzt die Polizei auf etwa 40.000 Euro.

Fast zeitgleich kippte auf der K1250 bei Bissingen ein Wohnwagenanhänger sturmbedingt um, wodurch die Fahrbahn blockiert wurde. Personen wurden nicht verletzt. Der Blechschaden am Pkw und dem Wohnwagen, der geborgen wurde, beträgt schätzungsweise 20.000 Euro.

Vor diesem Wohnhaus in Reutlingen ist ein Baum umgestürzt. Foto: Feuerwehr Reutlingen Vor diesem Wohnhaus in Reutlingen ist ein Baum umgestürzt. Foto: Feuerwehr Reutlingen

Im Reutlinger Stadtgebiet wurde niemand verletzt, teilte Stadtbrandamtsrat Dietrich Knobloch mit. An Gebäuden ist laut Knobloch ein Schaden in bislang unbekannter Höhe entstanden. Dächer sind zum Teil abgedeckt worden. Für Verkehrsteilnehmer bestand Gefahr durch abgerissene Äste, entwurzelte Bäume oder lose Bauteile an Gebäuden. Die Feuerwehr Reutlingen (Berufsfeuerwehr und Freiwillige Feuerwehr) musste im Stadtgebiet entwurzelte Bäume, abgerissene Äste oder herabgefallene Dachziegel beseitigen oder lose Bauteile an Gebäuden sichern.

Polizei warnt vor Gegenständen auf der Fahrbahn

Der durch das Unwetter verursachte Gesamtschaden kann nicht beziffert werden, teilte die Polizei mit. Diese warnt: Im Laufe des Nachmittags und Abends muss insbesondere im Straßenverkehr auch weiterhin mit auf die Fahrbahn gewehten oder gestürzten Gegenständen gerechnet werden. (GEA/pol/fw)