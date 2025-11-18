Unter Drogen bei Rot über die Ampel in der Reutlinger Karlstraße

Bitte aktivieren Sie Javascript

REUTLINGEN. Wegen einer ganzen Reihe an Verstößen ermittelt die Polizei seit Montagabend gegen einen 22 Jahre alten Autofahrer. Eine Streife der Bundespolizei beobachtete kurz vor 21 Uhr, wie der 22-Jährige mit einem Citroen an der Einmündung Karl-/Kaiserstraße in Reutlingen bei Rot über die Ampel fuhr.

Bei der anschließenden Kontrolle stellte sich heraus, dass der junge Mann nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis ist. Weiterhin ergaben sich Verdachtsmomente, dass der 22-Jährige unter Drogeneinfluss stehen könnte. Nachdem ein Vortest positiv verlaufen war, musste er sich der fälligen Blutentnahme unterziehen. Das Polizeirevier Reutlingen hat die Ermittlungen übernommen und entsprechende Strafverfahren eingeleitet. (pol)