Unter Alkoholeinfluss in Nehren gegen Brückengeländer geprallt

NEHREN. Ein 40-Jähriger musste nach einem Verkehrsunfall am Sonntagabend bei der Sportanlage seinen Führerschein abgeben. Zeugenangaben zufolge hatte der Mann kurz vor 19 Uhr mit seinem Audi stark beschleunigt und war auf eine Brücke über die Steinlach gefahren. Dort verlor er die Kontrolle über den Wagen, der gegen das Brückengeländer prallte. Dabei lösten sämtliche Airbags im Fahrzeug aus. Der 40-Jährige erlitt nach ersten Erkenntnissen leichte Verletzungen. Der Rettungsdienst brachte ihn in ein Krankenhaus. Da sich Hinweise auf eine mögliche alkoholische Beeinflussung des Fahrers ergaben und ein entsprechender Test einen vorläufigen Wert von über zwei Promille lieferte, musste der Audi-Fahrer eine Blutprobe abgeben. Sein Führerschein wurde einbehalten. Das Auto, an dem Sachschaden in Höhe von rund 15.000 Euro entstanden war, musste abgeschleppt werden. Die Feuerwehr sicherte das beschädigte Brückengeländer provisorisch ab. (pol)