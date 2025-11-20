Unfall nach Vorfahrtsmissachtung bei Lichtenstein: Eine Verletzte

Bitte aktivieren Sie Javascript

LICHTENSTEIN. Leichte Verletzungen hat eine Pkw-Lenkerin bei einem Verkehrsunfall am Mittwochnachmittag erlitten. Die 18-Jährige war gegen 16.20 Uhr mit einem Fiat 500 auf der L 387 von Holzelfingen herkommend unterwegs. Beim Linksabbiegen auf die vorfahrtsberechtigte L 230 in Richtung Kohlstetten kam es zur Kollision mit dem von links kommenden Opel Combo eines 56 Jahre alten Mannes. Da die Unfallverursacherin im Anschluss über Schmerzen klagte, wurde der Rettungsdienst an die Unfallstelle gerufen. Der Schaden an den beiden Fahrzeugen beläuft sich auf zirka 18.000 Euro. (pol)