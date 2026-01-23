Unfall nach riskantem Überholmanöver bei Rottenburg: Verursacher flüchtet

Bitte aktivieren Sie Javascript

ROTTENBURG. Das Polizeirevier Rottenburg sucht Zeugen zu einem gefährlichen Überholmanöver, das am Donnerstagabend auf der K6920 zu einem Verkehrsunfall geführt hat. Den derzeitigen Ermittlungen zufolge war eine 44-jährige BMW-Fahrerin gegen 18.20 Uhr auf der Kreisstraße von Hailfingen herkommend in Richtung Seebronn unterwegs, berichtet die Polizei. Auf Höhe des Schützenhauses setzte im Gegenverkehr ein unbekannter Pkw-Lenker zum Überholen eines anderen Fahrzeugs an, worauf sich der BMW und der überholende Wagen seitlich streiften. Der Unfallverursacher setzte seine Fahrt jedoch ohne anzuhalten in Richtung Hailfingen fort. Allein der Schaden am BMW dürfte sich ersten Schätzungen zufolge auf circa 1.300 Euro belaufen.

Zeugenhinweise zum Unfall oder zum Verursacher bzw. dessen Fahrzeug, das ebenso auf der linken Seite beschädigt sein dürfte, werden unter der Telefonnummer 0747298010 entgegengenommen. Insbesondere der auch noch unbekannte Lenker des überholten Pkw wird gebeten, sich zu melden. (pol)