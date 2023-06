Unfall mit zwei verletzten Autofahrern bei Donnstetten

Bitte aktivieren Sie Javascript

RÖMERSTEIN-DONNSTETTEN. Zwei Personen sind bei einem Verkehrsunfall am Montagnachmittag bei Donnstetten ersten Erkenntnissen nach leicht verletzt worden. Eine 64-Jährige befuhr kurz nach 15 Uhr mit einem Subaru die Feldstetter Straße von der Ortsmitte herkommend. An der Kreuzung mit der B465 bremste sie zunächst bis zum Stillstand ab. Beim Überqueren der Bundesstraße in Richtung Böhringen kam es zur Kollision mit dem Skoda eines 50-Jährigen, der in Richtung Feldstetten unterwegs war.

Die beiden Verletzten wurden mit Rettungswagen zur medizinischen Versorgung in eine Klinik gebracht. An beiden Fahrzeugen war wirtschaftlicher Totalschaden in einer Höhe von etwa 15.000 Euro entstanden. Sie mussten abgeschleppt werden.

Zur Unterstützung rückte die Feuerwehr an die Unfallstelle aus. Die Kreuzung musste während der Unfallaufnahme komplett gesperrt werden. (pol)