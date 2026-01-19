Unfall mit vier Autos auf der B27 bei Mössingen

Bitte aktivieren Sie Javascript

MÖSSINGEN. Ein Auffahrunfall mit vier Fahrzeugen hat sich am Montagmorgen auf der B27 ereignet. Ein 42-Jähriger war gegen 7.20 Uhr mit einem Sprinter auf der Bundesstraße von Hechingen in Richtung Tübingen unterwegs. Vor Bad Sebastiansweiler erkannte er zu spät, dass der Verkehr vor ihm ins Stocken geraten war. Er prallte mit seinem Kleinbus gegen den VW Golf eines 51-Jährigen.

Dieser wurde gegen den VW Touran einer 43 Jahre alten Frau geschoben, der noch den BMW einer 34-Jährigen touchierte. Bei dem Unfall wurden die Touran-Lenkerin sowie ein 39 Jahre alter Beifahrer in dem Golf leicht verletzt. Sie konnten vor Ort vom Rettungsdienst versorgt werden. Ein Transport in eine Klinik war nicht nötig. Das Fahrzeug des Unfallverursachers musste abgeschleppt werden. Der Gesamtschaden wird auf 27.000 Euro geschätzt.

Während der Unfallaufnahme musste der Verkehr durch Polizeibeamte geregelt werden. Es kam zu Behinderungen im morgendlichen Berufsverkehr. Kurz vor neun Uhr war die Unfallstelle geräumt. (pol)