Unfall mit drei Verletzten in Rottenburg

ROTTENBURG. Drei Personen sind bei einem Verkehrsunfall am Dienstagnachmittag verletzt worden. Ein 58-Jähriger war gegen 16.40 Uhr auf der L385 von Dettingen herkommend unterwegs. An der Einmündung in die L 389 missachtete er die Vorfahrt einer 42 Jahre alten Pkw-Lenkerin, die mit ihrem VW T-Roc von Hirrlingen kommend in Richtung Rottenburg fuhr. Durch die Kollision drehte sich der Wagen des Unfallverursachers und kam im angrenzenden Grünstreifen zum Stehen. Neben der VW-Lenkerin und dem 58-Jährigen wurde noch eine 59 Jahre alte Beifahrerin in seinem Auto verletzt. Der Rettungsdienst brachte die Verletzten zur medizinischen Versorgung in eine Klinik. Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Der Schaden wird auf 30.000 Euro geschätzt. Zur Unterstützung war die Feuerwehr mit elf Einsatzkräften und zwei Fahrzeugen an die Unfallstelle ausgerückt. (pol)