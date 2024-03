Bitte aktivieren Sie Javascript

REUTLINGEN-OHMENHAUSEN. Auf der Hohe Straße in der Reutlinger Bezirksgemeinde Ohmenhausen ereignete sich am Mittwochabend ein Verkehrsunfall. Wie die Polizei auf GEA-Anfrage bestätigte, kollidierten nach ersten Erkenntnissen zwei Autos miteinander. Ob es Verletzte gab und was die Ursache für den Unfall war, konnte der Polizeiführer vom Dienst noch nicht beantworten. Stand 19 Uhr leitet die Polizei den Verkehr um. (GEA)