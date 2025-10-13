Unfall in Münsingen: Mit mehr als 1,1 Promille aufs Heck gekracht

Bitte aktivieren Sie Javascript

MÜNSINGEN. Ein Sachschaden von rund 6.000 Euro ist die Bilanz eines Verkehrsunfalls, der sich am Sonntagnachmittag auf der Trailfinger Straße ereignet hat. Ein 28-Jähriger war gegen 17.15 Uhr mit seinem BMW auf Trailfinger Straße aufwärts in Richtung Trailfingen unterwegs. Auf Höhe der Einmündung zur Neuffenstraße bemerkte er zu spät, dass ein vorausfahrender 63-Jähriger mit seinem Seat die Geschwindigkeit verringerte, um rechts anzuhalten.

Der BMW-Fahrer reagierte zu spät und krachte ins Heck des Seat. Eine Überprüfung der Verkehrstüchtigkeit der beiden Fahrer ergab beim Unfallverursacher einen vorläufigen Atemalkoholwert von mehr als 1,1 Promille, weshalb eine Blutentnahme angeordnet werden musste. Der Führerschein des 28-Jährigen wurde noch an Ort und Stelle beschlagnahmt. Er sieht jetzt einer entsprechenden Strafanzeige entgegen. (pol)