Unfall bei Schnee in Hayingen: 22-Jähriger fährt gegen Leitplanke

HAYINGEN. Nicht angepasste Geschwindigkeit dürfte nach derzeitigem Kenntnisstand die Ursache für einen Verkehrsunfall am Dienstag auf der L 249 gewesen sein. Kurz nach Mitternacht war ein 22-Jähriger mit einem VW auf der Landesstraße von Ehestetten in Richtung Hayingen unterwegs. Nach der Einmündung nach Indelhausen verlor der junge Mann auf der mit Schnee bedeckten Fahrbahn in einer leichten Rechtskurve die Kontrolle über seinen Wagen.

Der VW geriet ins Schleudern und kam nach links von der Fahrbahn ab. Dort fuhr er auf die Leitplanken auf und rutschte mehrere Meter auf diesen entlang. Der 22-Jährige, der augenscheinlich einen Schock erlitten hatte, wurde vom Rettungsdienst zur weiteren Untersuchung und Behandlung in eine Klinik gebracht. Der VW, der sich beim Eintreffen der Einsatzkräfte immer noch auf den Leitplanken befand, musste von der Feuerwehr gegen ein Abrutschen in einen Hang gesichert werden. Durch ein Abschleppunternehmen wurde der Wagen schließlich abtransportiert. Den Gesamtschaden schätzt die Polizei auf circa 13.000 Euro. (pol)