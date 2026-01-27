Unfall bei Marbach nicht so schwer, wie zunächst angenommen

Bitte aktivieren Sie Javascript

GOMADINGEN-MARBACH. Es war zwar ein sogenannter H3-Unfall, oft als schwerer Verkehrsunfall mit eingeklemmter Person definiert, gemeldet worden. Deshalb rückten am Dienstagnachmittag gegen 13.20 Uhr die Münsinger und die Gomadinger Feuerwehren, Kreisbrandmeister Wolfram Auch, der Rettungsdienst sowie ein Notarzt auf die Landesstraße 247 zwischen Marbacher Dreieck und Marbach aus.

Vor Ort zeigte sich dann, dass die Situation weniger dramatisch war als zunächst angenommen. »Aus noch ungeklärter Ursache«, so die Polizei, war ein Toyota Mini in einer Rechtskurve in Sichtweite des Schloss Grafeneck auf die Gegenfahrbahn gekommen. Die Fahrerin habe daraufhin gegengesteuert. Ihr Fahrzeug kam in Schleudern, überschlug sich und blieb auf der Seite liegen. Dabei verletzte sich die Unfallverursacherin leicht, so die Polizei. Man half ihr, sich aus ihrer misslichen Lage zu befreien. Vorsorglich wurde die 81-Jährige ins Krankenhaus zur Untersuchung gebracht. Den Sachschaden schätzen die Beamten auf rund 4.000 Euro. Der Verkehr wurde an der Unfallstelle vorbeigeleitet. (GEA)