Unfall bei Holzelfingen: Lkw gerät in Gegenverkehr

HOLZELFINGEN. Kurz vor 8 Uhr ging am Dienstagmorgen bei der Polizei die Meldung über einen Verkehrsunfall ein. Ein Lkw-Fahrer war von Holzelfingen in Richtung Unterhausen unterwegs, als er aus bislang ungeklärter Ursache von der Fahrbahn abkam.

Nach Angaben eines Polizeisprechers geriet der Lkw in den Gegenverkehr und kollidierte mit einem entgegenkommenden Pkw. Bei dem Unfall wurde eine Person leicht verletzt. Ein Fahrzeug musste abgeschleppt werden. Die Holzelfinger Steige ist derzeit und bis voraussichtlich 9.30 Uhr gesperrt, hieß es seitens der Polizei. (ifi)