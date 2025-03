Unfall bei Grafenberg mit zwei Leichtverletzten - K1259 gesperrt

Bitte aktivieren Sie Javascript

GRAFENBERG. Am Donnerstagnachmittag, um 17.15. Uhr, wurde der Polizei gemeldet, dass sich in Grafenberg ein Unfall ereignet hatte. Ein Polestar-Elektrofahrzeug des Automobilherstellers Volvo fuhr von Grafenberg in Richtung Kleinbettlingen. Am Ortsausgang kam das Auto möglicherweise aufgrund überhöhter Geschwindigkeit von der Straße ab und überschlug sich. Das teilte eine Sprecherin der Polizei auf GEA-Anfrage mit.

Beim Unfall zogen sich sowohl der Fahrer als auch die beifahrende Person leichte Verletzungen zu und mussten vorsorglich ins Krankenhaus gebracht werden. Die K1259 ist derzeit gesperrt, wird aber in Kürze aufgehoben. Wie hoch der Unfallschaden war, ist derzeit noch nicht bekannt. (Redaktionsschluss: 19.20 Uhr)