Unfall auf Stuhlsteige: Fahrer hatte mehr als drei Promille Alkohol im Blut

PFULLINGEN. Das Polizeirevier Pfullingen hat unter anderem die Ermittlungen zu einem Verkehrsunfallgeschehen, das sich in der Nacht zum Sonntag auf der Landesstraße 382 ereignet hat, aufgenommen.

Der 51-jährige Fahrer eines Pkw BMW befuhr gegen 22.20 Uhr die Stuhlsteige von Pfullingen kommend in Fahrtrichtung Sonnenbühl. In der Kehrtwende im oberen Teil der Steige kam er nach rechts von der Fahrbahn ab und kollidierte mit einer Richtungstafel und einem Leitpfosten. Der Fahrer und sein 36 Jahre alter Beifahrer schoben den Pkw anschließend aus dem Grünstreifen. Hierbei wurden sie von einer vorbeifahrenden Zeugin beobachtet, die die Polizei verständigte.

Da beim Eintreffen der Streife an der Unfallstelle kein Fahrzeug mehr angetroffen werden konnte, wurden Fahndungsmaßnahmen eingeleitet. Im Zuge dieser Maßnahmen wurden das Fahrzeug und die beiden Personen beim Parkplatz Ruoffseck angetroffen und einer Kontrolle unterzogen.

Weder das Fahrzeug, noch der Fahrer zeigten sich hierbei fahrbereit. Ein Alkoholtest ergab einen Wert von mehr als drei Promille, weshalb der 51-Jährige in einem Krankenhaus eine Blutentnahme über sich ergehen lassen und seinen Führerschein abgeben musste. Gegen diese Maßnahmen leistete er erheblichen Widerstand, griff sowohl Klinikpersonal, als auch Polizeibeamte an und beleidigte diese mit hier nicht wiederzugebenden Schimpfworten. (pol)