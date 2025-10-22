Unfall auf B28 bei Rottenburg: Mann schwer verletzt

Bitte aktivieren Sie Javascript

ROTTENBURG. Bei einem Zusammenstoß im Gegenverkehr auf der Bundesstraße 28 im Kreis Tübingen ist ein Mensch schwer verletzt worden. Ein Rettungshubschrauber habe ihn anschließend in ein Krankenhaus geflogen, wie ein Polizeisprecher am Morgen mitteilte. Ein weiterer Mensch wurde leicht verletzt.

Demnach war ein Auto aus bislang unklaren Gründen in den Gegenverkehr geraten. Die B28 ist derzeit nahe Rottenburg am Neckar großräumig gesperrt. Die Unfallaufnahme läuft, weitere Details lagen zunächst nicht vor. (pol)