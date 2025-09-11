Unfall an Pfullinger Straßenkreuzung: 11.000 Euro Schaden

Bitte aktivieren Sie Javascript

PFULLINGEN. Nach ersten Erkenntnissen leichte Verletzungen hat eine Autofahrerin bei einem Verkehrsunfall am Mittwochvormittag an der Einmündung Sandstraße/Klosterstraße erlitten. Die 33-Jährige bog gegen elf Uhr mit einem Opel Insignia von der Sandstraße aus nach links in die Klosterstraße ein. Dabei kam es zum Zusammenstoß mit dem vorfahrtsberechtigt von links kommenden KIA Sportage eines 76-Jährigen. Der Rettungsdienst brachte die Opel-Lenkerin anschließend ins Krankenhaus. Ihr Wagen musste abgeschleppt werden. Den Schaden schätzt die Polizei auf etwa 11.000 Euro. (pol)