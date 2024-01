Bitte aktivieren Sie Javascript

TÜBINGEN. An einem Bahnübergang im Bereich der Paul-Horn-Arena in Tübingen ist am Donnerstagnachmittag ein Mensch von einem Zug erfasst worden. Die Person ist an ihren schweren Verletzungen gestorben, bestätigte ein Polizei-Sprecher auf GEA-Anfrage. Der Vorfall haben sich gegen 14.45 Uhr ereignet. Die Zugstrecke zwischen Tübingen und Unterjesingen war danach bis etwa 17.15 Uhr gesperrt. Weitere Angaben über die Umstände des Unfalls oder zum Opfer macht die Polizei aktuell nicht. (GEA)