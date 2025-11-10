Unbekannter bricht in Lokal in Sonnenbühl ein

Bitte aktivieren Sie Javascript

SONNENBÜHL. In eine Gaststätte im Melchinger Tal bei Erpfingen ist im Laufe des Wochenendes eingebrochen worden. Ein Unbekannter drang dabei zwischen Samstag, 17.45 Uhr, und Sonntag, zehn Uhr, unter Anwendung von Gewalt über eine Eingangstür ins Innere des Lokals ein. Dort stahl er Lebensmittel im Wert von etwa 50 Euro. Der im Zuge der Straftat angerichtete Sachschaden wird dagegen auf mindestens 200 Euro geschätzt. Der Polizeiposten Alb hat zu diesem Fall die Ermittlungen aufgenommen. (pol)