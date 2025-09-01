Unbekannter bricht in Bad Uracher Haus ein und stiehlt Schmuck

Bitte aktivieren Sie Javascript

BAD URACH. Auf Schmuck und Bargeld hatte es offenbar ein Unbekannter abgesehen, der am Sonntag in ein Einfamilienhaus in der Gerhart-Hauptmann-Straße eingebrochen ist. Zwischen 9 Uhr und Mitternacht verschaffte sich der Kriminelle über ein Fenster gewaltsam Zutritt zum Gebäude und durchwühlte dort die Schränke und Schubladen nach Stehlenswertem. Vorläufigen Erkenntnissen zufolge stieß er dabei auf Schmuck, den er mitgehen ließ. Der Polizeiposten Bad Urach ermittelt. (pol)