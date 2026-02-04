Bitte aktivieren Sie Cookies in den Browser-Einstellungen
Dem GEA folgen & informiert bleiben
Logo
Aktuell Polizeimeldung

Unbekannter bricht über gekipptes Fenster in Tübinger Wohnung ein

Foto: dpa
Foto: dpa
TÜBINGEN. In eine Wohnung in einem Mehrfamilienhaus in der Waldhäuser Straße ist ein Unbekannter am Dienstag eingebrochen. Derzeitigen polizeilichen Ermittlungen zufolge dürfte der Einbrecher zwischen 17 Uhr und 22 Uhr über ein gekipptes Fenster in die Wohnung eingedrungen sein, die er anschließend nach Stehlenswertem durchsuchte. Mit seiner Beute von noch nicht bekanntem Wert machte er sich anschließend unerkannt aus dem Staub. Das Polizeirevier Tübingen hat die Ermittlungen aufgenommen. (pol)
Tübingen