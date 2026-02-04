Unbekannter bricht über gekipptes Fenster in Tübinger Wohnung ein

Bitte aktivieren Sie Javascript

TÜBINGEN. In eine Wohnung in einem Mehrfamilienhaus in der Waldhäuser Straße ist ein Unbekannter am Dienstag eingebrochen. Derzeitigen polizeilichen Ermittlungen zufolge dürfte der Einbrecher zwischen 17 Uhr und 22 Uhr über ein gekipptes Fenster in die Wohnung eingedrungen sein, die er anschließend nach Stehlenswertem durchsuchte. Mit seiner Beute von noch nicht bekanntem Wert machte er sich anschließend unerkannt aus dem Staub. Das Polizeirevier Tübingen hat die Ermittlungen aufgenommen. (pol)