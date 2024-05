Unbekannte machen in Reutlingen Spritztour mit geklautem Bagger und bauen Unfälle

Bitte aktivieren Sie Javascript

Reutlingen: Am Samstagnacht, gegen 23.20 Uhr, haben bislang unbekannte Täter einen Radlader/Bagger von einer Baustelle, die sich auf dem Gelände der Hochschule in Reutlingen befindet gestohlen. Mit diesem Radlader fuhren sie einen geteerten Feld- und Wiesenweg in Richtung Motocross Gelände entlang.

Beim Versuch nach links abzubiegen kam der Radlader vermutlich aufgrund nicht angepasster Geschwindigkeit ins Schlingern und im weiteren Verlauf nach rechts von der Straße ab. Hierbei prallte die Schaufel des Radladers gegen einen ordnungsgemäß geparkten Audi und dieser wurde in der Folge auf einen ebenfalls geparkten Pkw Nissan geschoben.

An den beiden Autos entstand ein Schaden in Höhe von 10.000 Euro. Die Täter ließen den Radlader zurück und entfernten sich in unbekannte Richtung von der Unfallstelle. Das Polizeirevier Reutlingen hat die Ermittlungen zu den bislang unbekannten Tätern übernommen. (pol)