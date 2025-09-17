Unbekannte brechen in Eninger Betriebsgelände ein

Bitte aktivieren Sie Javascript

ENINGEN. In ein Betriebsgelände in der Einsteinstraße sind Unbekannte in der Nacht von Dienstag auf Mittwoch eingebrochen. Zwischen 21 Uhr und sechs Uhr verschafften sich die Täter über ein Tor gewaltsam Zutritt ins Gebäudeinnere. Des Weiteren wurden mehrere Garagen mit brachialer Gewalt geöffnet. Aus den Räumlichkeiten stahlen die Täter verschiedene Werkzeuge in Form von Akku-Geräten und Kettensägen sowie einem Schweißgerät und einer Kabeltrommel.

Der Wert des Diebesgutes dürfte im vierstelligen Bereich liegen. Zum Wegschaffen der Werkzeuge dürften die Täter zwei Schubkarren mitgenommen haben, die sie anschließend in der Nähe zurückließen. Das Polizeirevier Pfullingen hat mit Unterstützung von Spezialisten der Kriminalpolizei zur Spurensicherung die Ermittlungen aufgenommen und bittet unter der Telefonnummer 07121/9918-0 Zeugen um Hinweise zu verdächtigen Personen oder Fahrzeugen. (pol)