Unbekannte brechen in Betzinger Einkaufsmarkt ein und stehlen Zigaretten

REUTLINGEN. In einen Einkaufsmarkt in der Karl-Henschel-Straße im Stadtteil Betzingen sind Unbekannte in der Nacht von Montag auf Dienstag eingebrochen. Das berichtet die Polizei. Derzeitigen Ermittlungen zufolge dürften die Kriminellen gegen 1.15 Uhr über ein Fenster gewaltsam in die Geschäftsräume eingedrungen sein.

Soweit bislang bekannt ist, ließen sie mehrere Zigarettenschachteln aus den Auslagen mitgehen, mit denen sie sich unerkannt aus dem Staub machten. Ob sonst noch etwas gestohlen wurde und der Wert des Diebesgutes, ist noch nicht bekannt. Der Polizeiposten Reutlingen-West sicherte Spuren und hat die Ermittlungen aufgenommen. (pol)