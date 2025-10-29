Um sich auszuruhen: Betrunkener legt sich in Tübinger Innenstadt auf die Straße

Bitte aktivieren Sie Javascript

TÜBINGEN. Einen gefährlichen Ruheplatz hat sich ein Mann am Dienstagabend in der Tübinger Innenstadt ausgesucht, berichtet die Polizei. Mehrere Anrufer hatten gegen 19.45 Uhr per Notruf eine auf der Uhlandstraße liegende Person gemeldet. Eine Streifenbesatzung eilte sofort an die Örtlichkeit und konnte einen 25-Jährigen in stark alkoholisiertem Zustand tatsächlich mittig auf der Fahrbahn liegend vorfinden. Ein Atemalkoholtest ergab bei ihm zwar einen Wert von über 3,5 Promille, jedoch war der junge Mann glücklicherweise unverletzt geblieben. Er wurde vorsorglich zur Untersuchung durch den Rettungsdienst in eine Klinik gebracht. Anschließend konnte er die Nacht sicher in der Gewahrsamseinrichtung des Polizeirevier Reutlingen verbringen. (pol)