Trickdiebe klauen Schmuck in Gomaringen - Polizei gibt Tipps

GOMARINGEN. Trickdiebe haben am Mittwochnachmittag in Gomaringen ihr Unwesen getrieben. Ein Unbekannter gab gegenüber einer Anwohnerin gegen 16.30 Uhr an, den Gas-Zählerstand ablesen zu müssen und verschaffte sich so Zutritt zum Gebäude.

Nachdem die Bewohnerin den selbst ernannten Firmenmitarbeiter zum Zähler in den Keller begleitet hatte, betrat sein Komplize von der Geschädigten unbemerkt die Wohnung und entwendete aus dieser Schmuck im Wert von mehreren hundert Euro. Ein Zeuge, der das Duo beim Verlassen des Gebäudes beobachtete, konnte folgende Personenbeschreibung abgeben. Die Kriminellen sind circa 30 Jahre alt und ungefähr 180 Zentimeter groß. Sie hatten ein gepflegtes Erscheinungsbild und waren dunkel gekleidet. Einer von ihnen sprach gebrochenes Deutsch. Zeugen, die im Bereich Tübinger Straße / Brühlstraße in diesem Zusammenhang verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben oder Hinweise auf die Täter geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 07071/972-1400 beim Polizeirevier Tübingen zu melden. Die Polizei rät in solchen Fällen:

Schauen Sie sich unbekannte Besucher vor dem Öffnen der Tür durch den Türspion oder das Fenster genau an. Öffnen Sie die Tür nur bei vorgelegtem Sperrriegel.

Lassen Sie keine Fremden in die Wohnung, bei denen Sie sich nicht absolut sicher sind, um wen und welches berechtigte Anliegen es sich handelt. Im Zweifel bestellen Sie die Person zu einem späteren Zeitpunkt wieder, wenn eine Vertrauensperson anwesend ist oder Sie die Rechtmäßigkeit ihres Erscheinens prüfen konnten.

Lassen Sie nur Handwerker oder Vertreter in Ihre Wohnung, die Sie selbst bestellt haben oder die von der Hausverwaltung angekündigt wurden.

Verlangen Sie von Amtspersonen grundsätzlich den Dienstausweis und rufen Sie im Zweifel vor dem Einlass die entsprechende Behörde an.

Suchen Sie für einen Rückruf bei Auftraggebern, Unternehmen oder Behörden immer selbst die Telefonnummer heraus und wählen Sie die Nummer selbst.

Wichtig: Lassen Sie den Besucher in dieser Zeit vor der vollständig geschlossenen Wohnungstür warten!

Weitere Informationen zu den Maschen der Kriminellen finden Sie unter https://www.polizei-beratung.de/themen-und-tipps/diebstahl/trickdiebstahl-in-wohnungen/ (pol)