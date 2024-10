Tote Frau aus Nürtingen im Neckar - Polizei nimmt Verdächtigen fest

Bitte aktivieren Sie Javascript

NÜRTINGEN. Einen schnellen Ermittlungserfolg verzeichnet die Soko Ufer im Tötungsdelikt zum Nachteil der 66-jährigen Frau aus Nürtingen, die, am Sonntagnachmittag im Neckar aufgefunden wurde. Das berichtet die Polizei. Einsatzkräfte nahmen am Donnerstagmorgen einen 37-jährigen Tatverdächtigen, der mit dem Opfer persönlich bekannt war, vorläufig fest.

Im Zuge der Ermittlungen im persönlichen Umfeld der 66-Jährigen waren die Beamtinnen und Beamten der Soko Ufer auf die Spur des Mannes gekommen. Aufgrund von Zeugenangaben, weiteren gezielten Überprüfungen sowie akribischer Spurensuche und -sicherung erhärtete sich der Tatverdacht gegen den 37-Jährigen. Mit einem von der Staatsanwaltschaft Stuttgart erwirkten, richterlichen Beschluss durchsuchten die Einsatzkräfte am Donnerstagmorgen das Zimmer des Verdächtigen in einer Oberboihinger Flüchtlingsunterkunft und nahmen den Mann fest.

Der Mann macht derzeit von seinem Aussageverweigerungsrecht Gebrauch. Er wurde auf Antrag der Staatsanwaltschaft Stuttgart noch am Donnerstag dem Haftrichter am Amtsgericht Stuttgart vorgeführt. Dieser ordnete gegen den 37-Jährigen, bei dem es sich um einen iranischen Staatsangehörigen handelt, die Untersuchungshaft an. Die intensiven, kriminalpolizeilichen Ermittlungen der Sonderkommission, insbesondere auch zum möglichen Tatmotiv dauern weiter an. Der Pkw des Opfers, dessen Verbleib zunächst unklar gewesen war, konnte zwischenzeitlich nach Zeugenhinweisen in Oberboihingen aufgefunden und sichergestellt werden. (pol)