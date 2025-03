Tiefgaragenbrand in Betzingen löst größeren Feuerwehreinsatz aus

Bitte aktivieren Sie Javascript

REUTLINGEN-BETZINGEN. Die Reutlinger Feuerwehr ist am frühen Sonntagmorgen alarmiert worden. In einer Tiefgarage in der Goerdelerstraße im Ortsteil Betzingen war ein Feuer ausgebrochen. »Die ersten Einsatzkräfte haben einen starken Rauchaustritt und Knallgeräusche aus der Tiefgarage vernommen«, teile die Feuerwehr dem GEA mit. Als die Feuerwehrleute in die Tiefgarage vordrangen, stellten sie fest, dass es in vier der dortigen Garagenboxen brannte. Die Löschkräfte bildeten zwei Abteilungen und begannen sofort den Löschangriff.

Das Feuer wurde mit insgesamt vier Rohren im in der Tiefgarage bekämpft und war bereits nach etwa 40 Minuten unter Kontrolle. »Gegen 2.20 Uhr schlossen sich umfassende Lüftungs- und Nachlöscharbeiten an«, so die Feuerwehr. Etwa eine Stunde später war der Feuerwehreinsatz beendet und eine Brandwache eingerichtet.

Brandexperten haben die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen

Die Feuerwehr Reutlingen war mit 71 Einsatzkräften und 16 Fahrzeugen vor Ort. Der Rettungsdienst war mit 12 Kräften vor Ort, sowie die Polizei mit mehreren Streifenwagen.

Laut Feuerwehr gibt es erste Hinweise darauf, dass das Feuer in einer der Garagenboxen ausgebrochen ist und durch die Gitterwände auf die benachbarten Einheiten übergegriffen hat. Es gibt keine Erkenntnisse darüber, dass ein Elektrofahrzeug brandursächlich war. Brandexperten der Kriminalpolizei haben die Ermittlungen zur genauen Ursache übernommen. Verletzte gab es keine. (GEA)