Telefonbetrüger bringt Senior in Ammerbuch um vierstelligen Betrag

AMMERBUCH. Ein Senior aus Ammerbuch ist im Laufe des Dienstags Opfer eines dreisten Telefonbetrügers geworden. Der Geschädigte hatte auf seinem PC eine Nachricht über einen angeblichen Hackerangriff erhalten und anschließend über eine angezeigte vermeintliche Servicenummer mit einem selbsternannten Mitarbeiter des Softwareunternehmens Microsoft telefoniert. Der Senior schenkte den Angaben des Betrügers Glauben und gab am Telefon unter anderem mehrere sogenannte Transaktionsnummern preis. Der Kriminelle buchte in der Folge einen vierstelligen Betrag vom Konto des Geschädigten ab. Später flog der Betrug auf.

Informations- und Präventionstipps zu dieser Betrugsmasche sind hier erhältlich.(pol)