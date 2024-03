Technischer Defekt löst Auto-Brand in Reutlingen los

Ein Fahrzeug der Feuerwehr steht mit eingeschaltetem Blaulicht an einem Einsatzort.

REUTLINGEN. Zu einem Fahrzeugbrand ist es am Samstagmorgen in der Ludwig-Pfau-Straße in Reutlingen gekommen, teilte die Polizei mit. Gegen 11 Uhr meldete ein Verkehrsteilnehmer über Notruf, dass er beim Vorbeifahren Rauch aus dem Motorraum eines parkenden Renault festgestellt habe. Noch vor dem Eintreffen der Einsatzkräfte von Feuerwehr und Polizei versuchte der Hinweisgeber den Brand mit einem Feuerlöscher zu bekämpfen.

Über den Fahrzeughalter konnte ermittelt werden, dass er seinen Pkw etwa 30 Minuten zuvor am Ereignisort abgestellt hatte. Den ersten Ermittlungen zufolge dürfte ein technischer Defekt brandursächlich sein. Zur Höhe des entstandenen Sachschadens liegen noch keine Informationen vor. (pol)