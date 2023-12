Technischer Defekt an Heizung in Ohmenhausen führt zu Rauchentwicklung

Bitte aktivieren Sie Javascript

OHMENHAUSEN. Feuerwehr, Rettungsdienst und Polizei sind am Dienstagvormittag in den Platanenweg nach Ohmenhausen ausgerückt. Eine Streifenwagenbesatzung hatte kurz nach neun Uhr auffällig dunklen Rauch aus dem Schornstein eines dortigen Reihenhauses bemerkt. Bei einer anschließenden Überprüfung wurde eine Rauchentwicklung im Keller festgestellt, woraufhin die Bewohner das Haus verließen. Die alarmierte Feuerwehr rückte mit sechs Fahrzeugen und 25 Einsatzkräften an und konnte glücklicherweise schnell Entwarnung geben. Zu einem Brand war es nicht gekommen. Jedoch hatte offenbar ein technischer Defekt an der Heizung zu der Rauchentwicklung geführt. Sachschaden entstand nach derzeitigem Kenntnisstand nicht. Verletzt wurde niemand. Der Rettungsdienst war vorsorglich mit zwei Fahrzeugen vor Ort. (pol)