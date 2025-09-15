Tübingen: E-Rollerfahrer wirft Stein gegen Linienbus - Busfahrer fährt gegen Laterne

Bitte aktivieren Sie Javascript

TÜBINGEN. Ein bislang unbekannter E-Scooterfahrer hat am Sonntagnachmittag einen größeren Stein gegen einen fahrenden Bus geworfen. Gegen 17.55 Uhr war ein 47-Jähriger mit einem MAN Linienbus auf der Europastraße in Richtung Rottenburg unterwegs.

Kurz vor der Einfahrt zur Derendinger Allee kamen dem Bus zwei E-Scooter entgegen. Auf Höhe der vorderen Einstiegstür warf einer der beiden einen handgroßen Stein gegen die Tür, wodurch diese zerstört wurde.

Polizei sucht Zeugen

Hierdurch erschrocken lenkte der Fahrer seinen Bus nach links und prallte gegen eine Straßenlaterne. Verletzt wurde niemand, die Höhe des Sachschadens steht noch nicht fest. Zu den beiden Lenkern der E-Scooter liegt keine Beschreibung vor.

Zeugen, die den Vorfall beobachtet haben oder Hinweise auf die Lenker geben können, werden gebeten sich beim Polizeirevier Tübingen unter Telefon 07071/972-1400 zu melden. (pol)