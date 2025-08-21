»Tötungsdelikt im familiären Bereich« in Reutlingen

Bitte aktivieren Sie Javascript

REUTLINGEN. In Reutlingen ist am Mittwochabend ein Mensch getötet worden. Das bestätigt die Polizei auf GEA-Anfrage. »Es gab kurz vor Mitternacht ein Tötungsdelikt im familiären Bereich«, berichtet ein Polizei-Sprecher. Der Täter sei bereits festgenommen worden, sodass keine Gefahr für die Bevölkerung bestehe. Weitere Einzelheiten zu Täter, Opfer, Tatort und den Umständen der Tat könne er zu jetzigen Zeitpunkt nicht nennen, so der Polizei-Sprecher. Er verwies auf eine Presseerklärung, die Polizei und Staatsanwaltschaft im Laufe des Tages abgeben werden. (GEA)