Tödlicher Verkehrsunfall: Landesstraße zwischen Bebenhausen und Tübingen gesperrt

TÜBINGEN. Ein schwerer Verkehrsunfall hat sich am Mittwochmittag auf der Bebenhäuser Straße (L 1208) zwischen Tübingen und Bebenhausen ereignet. Ein 27-Jähriger war dort gegen 12.30 Uhr mit seinem VW Polo von Tübingen kommend unterwegs. Das berichtet die Polizei. Auf der nahezu gerade verlaufenden und übersichtlichen Strecke kam er aus bislang ungeklärter Ursache mit seinem Wagen zu weit nach links und auf die Gegenfahrbahn. Dort kam es zur Kollision mit einem entgegenkommenden VW-Transporter mit Anhänger, dessen Fahrer keinerlei Chancen mehr hatte, zu reagieren.

Durch die Wucht des Aufpralls wurden beiden Fahrzeuge noch in die Leitplanken abgewiesen. Beide Fahrer wurden in ihren Autos eingeklemmt, wobei der Fahrer des Polo von der Feuerwehr mit schwerem Gerät aus dem Fahrzeugwrack befreit werden musste. Der 27-Jährige starb trotz aller notärztlichen Bemühungen noch am Unfallort. Der Fahrer des VW-Transporter wurde schwer verletzt und nach notärztlicher Erstversorgung an der Unfallstelle vom Rettungsdienst ins Krankenhaus gebracht.

Straße gesperrt

Die Fahrzeuge wurden in der Folge von Abschleppdiensten geborgen. Der entstandene Sachschaden wird auf insgesamt etwa 25.000 Euro geschätzt. Für die Dauer der Rettungs- und Bergungsmaßnahmen und zur Unfallaufnahme musste die Landesstraße gesperrt werden. Die Sperrung dauert zur Stunde noch an (Stand 15 Uhr). Der Verkehr wird örtlich umgeleitet. Im Einsatz waren die Feuerwehr mit acht Fahrzeugen und 40 Feuerwehrleuten und der Rettungsdienst mit drei Rettungswagen, zwei Notärzten, einem leitenden Notarzt und einem Organisationsleiter, sowie Mitarbeiter des Bauhofs. (cw)