Suche nach vermisstem Senior in Reutlingen ausgeweitet: Jetzt mit Polizeihubschrauber

REUTLINGEN. Polizei und Rettungseinheiten haben am Dienstagvormittag die Suche nach einem seit Montagnachmittag vermissten älteren Mann in Reutlingen fortgesetzt. Dabei stieg auch der Polizeihubschrauber Bussard auf.

Die Einheiten aus Polizei, Rettungskräften, Feuerwehr und DLRG hatten bereits am Montagabend in einem Großeinsatz nach dem vermissten Senior in Reutlingen gesucht. Dabei wurde auch eine Drohne eingesetzt. Nach Angaben der Reutlinger Polizei konzentrierte sich die Suchaktion ab etwa 17.45 Uhr besonders auf den Bereich zwischen dem Kreiskrankenhaus und der Echaz/Untere Wässere.

Bei dem Vermissten handelt sich nicht um einen Patienten aus dem Klinikum am Steinenberg. Die Suche blieb bislang erfolglos, wird aber fortgesetzt. (GEA)