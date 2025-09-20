Sturz ohne Fremdeinwirkung: Radfahrer in Nürtingen tödlich verunglückt

Bitte aktivieren Sie Javascript

NÜRTINGEN. Ein 40-jähriger Mann ist bei einem Verkehrsunfall am späten Freitagabend im Nürtinger Engelbergweg alleinbeteiligt mit seinem Fahrrad gestürzt und im weiteren Verlauf seinen schweren Verletzungen erlegen.

Der 40-Jährige, der zur Unfallzeit keinen Fahrradhelm trug, hatte den Engelbergweg aus Richtung Achalmstraße in Richtung Roßbergstraße befahren und war hier offensichtlich ohne Fremdeinwirkung mit seinem Rad gegen den Bordstein gekommen. Hierdurch kam er zu Sturz und blieb mit seinem Fahrrad auf der Fahrbahn liegen, wo er gegen 22 Uhr durch andere Verkehrsteilnehmer aufgefunden wurde. Trotz sofort eingeleiteter Reanimationsmaßnahmen verstarb der 40-Jährige noch an der Unfallstelle. Die Verkehrspolizei Esslingen übernahm die polizeilichen Maßnahmen vor Ort. Die Ermittlungen zur Unfallursache dauern an. (pol)