Streit in Rottenburg eskaliert: Polizei stellt Messer sicher

ROTTENBURG. Zu einer Auseinandersetzung zwischen einem 30-jährigen Fahrradfahrer und einem 72 Jahre alten VW-Lenker ist es am Montagnachmittag, gegen 14.50 Uhr, auf einem Fahrradweg zwischen Rottenburg und Kiebingen gekommen. Den derzeitigen Ermittlungen zufolge befuhr der Autofahrer den Radweg in Verlängerung der Siebenlindenstraße in Richtung Kiebingen und traf dabei auf den Radfahrer.

Anschließend soll es zwischen den beiden Bekannten, die bereits in der Vergangenheit aneinandergeraten waren, zu einer handfesten Auseinandersetzung gekommen sein. Dabei wurde offenbar auch ein Messer eingesetzt. Beide Männer erlitten nach ersten Erkenntnissen leichte Verletzungen. Der Rettungsdienst brachte den Älteren zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus. In seinem Wagen wurde ein Messer gefunden und sichergestellt. Das Polizeirevier Rottenburg hat die Ermittlungen unter anderem wegen des Verdachts der gefährlichen Körperverletzung aufgenommen. (pol)