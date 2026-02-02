Streit in Derendingen eskaliert: Mann mit Messergriff verletzt

Bitte aktivieren Sie Javascript

TÜBINGEN. Zu Streitigkeiten, bei denen auch ein Messer eingesetzt worden sein soll, wurde die Polizei am Sonntagnachmittag in die Sieben-Höfe-Straße in Tübingen-Derendingen gerufen. Dort war es laut Polizei zwischen einem 34-Jährigen und seinem 42 Jahre alten Bekannten zunächst zu einer verbalen Auseinandersetzung gekommen. Diese mündeten rasch in Handgreiflichkeiten, in deren Verlauf der Jüngere dem Älteren durch einen Schlag mit einem Messergriff verletzt haben soll.

Während der 42-Jährige zur ambulanten Behandlung seiner dabei erlittenen Blessuren vom Rettungsdienst ins Krankenhaus gebracht werden musste, ergriff der namentlich bekannte 34-Jährige die Flucht. Sofort eingeleitete Fahndungsmaßnahmen verliefen in der Folge ergebnislos. Das Polizeirevier Tübingen hat die Ermittlungen aufgenommen. (pol)