Stocherkahn in Tübingen gekentert

Ein Schild mit der Aufschrift »Polizei« hängt an einem Polizeipräsidium.

Bitte aktivieren Sie Javascript

TÜBINGEN. Am Samstagabend um 21.45 Uhr ist auf dem Neckar ein mit 17 Personen besetzter Stocherkahn gekentert. Der vollbesetzte Kahn blieb während der Fahrt an einem Ast hängen, wodurch sich einige am Kahn angebrachte Fackeln lösten und ins Wasser fielen. Aufgrund dessen brach auf dem Kahn Panik aus, wodurch dieser ins Schwanken kam und schlussendlich zwischen Hölderlinturm und Eberhardsbrücke kenterte. Alle sich auf dem Kahn befindlichen Personen fielen daraufhin ins Wasser. Sie wurden durch Personen auf einem weiteren Stocherkahn und der Feuerwehr aus dem Wasser geborgen oder konnten sich teilweise selbständig ans Ufer retten. Verletzt wurde zum Glück niemand. Die Feuerwehr war mit 54, der Rettungsdienst mit 32 und die DLRG mit zehn Einsatzkräften vor Ort. (pol)