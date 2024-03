Bitte aktivieren Sie Javascript

REUTLINGEN. Bei einem Unfall an der Kreuzung Gartenstraße/Hirschstraße am Donnerstag um 12.30 Uhr ist eine ältere Dame leicht verletzt worden. Die Seniorin hatte einem Bus die Vorfahrt genommen, berichtet die Polizei auf Nachfrage des GEA. Dabei verletzte sich die Frau leicht und wurde vorsichtshalber, auch aufgrund ihres Alters, zur Untersuchung in eine Klinik gebracht. Der Busfahrer sowie die Fahrgäste blieben unverletzt. (sapo)