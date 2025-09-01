Seniorin prallt mit Auto gegen Haus in St. Johann

Bitte aktivieren Sie Javascript

ST.JOHANN. Eine Leichtverletzte und Sachschaden in Höhe von rund 60.000 Euro sind die Folgen eines Verkehrsunfalls am Sonntagmittag in Ohnastetten. Eine Seniorin befuhr gegen 12.10 Uhr mit einem VW die K6711 von Würtingen herkommend in Richtung Holzelfingen. Ersten Erkenntnissen zufolge wollte sie in der Linkskurve in der Ortsmitte nach rechts in die Ulmenstraße abbiegen. Dabei fuhr sie mit ihrem Pkw jedoch geradeaus und prallte mit diesem frontal gegen ein dortiges Gebäude. Die Seniorin erlitt nach ersten Erkenntnissen leichte Verletzungen. Sie wurde von einem Notarzt, dem Rettungsdienst sowie den Helfern vor Ort versorgt. Auch die Feuerwehr war mit vier Fahrzeugen und 25 Einsatzkräften zur Unfallstelle ausgerückt. Der VW wurde abgeschleppt. (pol)