Seniorin in Tübingen von Linienbus mitgeschleift und schwer verletzt

TÜBINGEN. Am Montagmorgen gegen 9.45 Uhr hat sich eine Seniorin am Zentralen Omnibusbahnhof in Tübingen beim Aussteigen aus einem Linienbus schwere Verletzungen zugezogen. Die 84-Jährige war als letzter Fahrgast gerade dabei, den Gelenkbus zu verlassen, als von hinten ein weiterer Omnibus an den Bussteig heranfuhr.

Dies veranlasste den 63-jährigen Busfahrer die Türen zu schließen und den Steig für das nachfolgende Fahrzeug freizumachen. Dabei wurde, den verkehrspolizeilichen Ermittlungen zufolge, die Seniorin vom anfahrenden Bus ein Stück weit mitgezogen. Nachdem sie von der Tür freigekommen war, stürzte die Frau zu Boden und verletzte sich schwer. Der hinzugerufene Rettungsdienst brachte die Seniorin in ein Krankenhaus. Am Bus entstand geringer Sachschaden. (pol)