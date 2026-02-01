Schwerer Verkehrsunfall bei Hechingen: Sieben Verletzte

Bitte aktivieren Sie Javascript

HECHINGEN. Zu einem schweren Verkehrsunfall mit sieben verletzten Personen ist es am Samstagabend gegen 20.30 Uhr auf der B27 gekommen. Ein 21-jähriger BMW-Lenker befuhr mit überhöhter Geschwindigkeit den linken Fahrstreifen der B27 in Richtung Balingen. Kurz vor der Anschlussstelle Hechingen-Süd wechselte ein 46-jähriger Lenker mit seinem Pkw VW-Tiguan vom rechten auf den linken Fahrstreifen und übersah hierbei den Pkw BMW der hinten auffuhr. Durch die Kollision wurde der VW-Tiguan nach rechts abgewiesen und kollidierte mit einem Mazda eines 43-Jährigen, welcher auf dem rechten Fahrstreifen fuhr und von dem VW-Tiguan überholt wurde.

Der BMW-Lenker erlitt leichte Verletzungen. Der Fahrer des VW-Tiguan wurde schwerverletzt. Drei der fünf Insassen des Pkws Mazda, darunter die 30-jährige Beifahrerin sowie ein Kind im Alter von 11 Jahren, erlitten leichte Verletzungen. Zwei weitere 11- und 13-jährige Kinder erlitten schwere Verletzungen. Alle Verletzten wurden nach medizinischer Erstversorgung an der Unfallstelle in umliegende Kliniken verbracht. Zur Versorgung der Verletzten und zur Unfallaufnahme musste die B27 zwischen der Anschlussstelle Hechingen-Mitte und Hechingen Süd bis kurz vor 24.00 Uhr für den Verkehr komplett gesperrt und ausgeleitet werden.

Es kam zu erheblichen Verkehrsbehinderungen. Alle drei beteiligten Fahrzeuge mussten durch ein Unternehmen abgeschleppt werden. Der Gesamtsachschaden beläuft sich auf mindestens 75.000 Euro. Im Einsatz befand sich der Rettungsdienst mit fünf Rettungswägen, einem Notarzt und einem Organisatorischen Leiter Rettungsdienst vor Ort. Die Feuerwehr war mit sieben Fahrzeugen, 25 Einsatzkräften sowie das THW mit drei Fahrzeugen und 12 Einsatzkräften im Einsatz. Der Verkehrsdienst Tübingen hat die weiteren Ermittlungen aufgenommen. Zeugen, welche sachdienliche Hinweise zum Unfallhergang machen können, werden gebeten sich unter der Rufnummer 07071/972-1400 mit dem Verkehrsdienst Tübingen in Verbindung zu setzen. (pol)