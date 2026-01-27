Schwerer Unfall bei Marbach mit eingeklemmter Person

Bitte aktivieren Sie Javascript

GOMADINGEN-MARBACH. Den Einsatzkräften ist am Dienbstagmittag sogenannter H3-Verkehrsunfall, oft als schwerer Verkehrsunfall mit eingeklemmter Person definiert, gemeldet worden. Deshalb rückten am Dienstagnachmittag gegen 13.20 Uhr Feuerwehr und Rettungsdienst auf die Landesstraße 247 zwischen Marbacher Dreieck und Marbach aus. Dort lag ein Toyota Mini auf der Seite. Wie schwer die Verletzungen des Verkehrsteilnehmers sind, konnte die Polizei noch nicht sagen. Aktuell, Stand 14.50 Uhr, wird der Verkehr an der Unfallstelle vorbeigeleitet. (GEA)