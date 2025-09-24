Schwerer Unfall: B28 in Reutlingen gesperrt

Bitte aktivieren Sie Javascript

REUTLINGEN. Ein schwerer Verkehrsunfall hat sich auf der B28 in Reutlingen im Berufsverkehr am späten Mittwochnachmittag ereignet. Kurz vor dem Industriegebiet Im Laisen waren von Metzingen kommenden fünf Fahrzeuge beteiligt, heißt es von einem Polizei-Sprecher auf GEA-Anfrage. Nach derzeitigen Erkenntnissen sei niemand schwer verletzt worden. Eine Person steht laut Polizei unter Schock. Rettungskräfte sind vor Ort. Laut Polizei-Sprecher ist ein »größerer Sachschaden« entstanden.

Die Bundesstraße ist in Fahrrichtung Reutlingen aktuell (Stand 18.24 Uhr) zur Bergung der Fahrzeuge vollständig gesperrt. Es kommt zu erheblichen Verkehrsbehinderungen im Bereich des Unfalls. (GEA)

Weitere Informationen folgen in Kürze.