Schwerer Unfall auf der B312 bei Metzingen – Vollsperrung im Berufsverkehr

METZINGEN. Nach einem schweren Verkehrsunfall ist die Bundesstraße 312 am Donnerstagmorgen zwischen Metzingen und Riederich zeitweise in beide Richtungen voll gesperrt worden.

Ein 20-jähriger Fahrer eines Ford Transit war kurz nach sieben Uhr von Reutlingen in Richtung Stuttgart unterwegs, als er nach eigenen Angaben aufgrund einer medizinischen Ursache kurzzeitig abgelenkt wurde. Er geriet daraufhin mit seinem 3,5-Tonner auf die Gegenfahrbahn und streifte zunächst den entgegenkommenden VW Transporter eines 40-Jährigen. Anschließend prallte der 20-Jährige mit einem dahinter fahrenden Renault Clio zusammen, den ein 60-jähriger Mann steuerte.

Durch Sperrung der B312 kam es zu größeren Staus

Der 40-Jährige wurde leicht verletzt und mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht. Alle drei Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Der Schaden wird auf rund 65.000 Euro geschätzt.

Zur Unterstützung rückte auch die Feuerwehr an die Unfallstelle aus. Die B312 war bis 8.30 Uhr komplett gesperrt, danach wurde der Verkehr in Richtung Stuttgart wieder freigegeben. Gegen 10.15 Uhr war die Bundesstraße in beiden Richtungen wieder frei. Im morgendlichen Berufsverkehr kam es durch die Sperrung zu erheblichen Rückstaus.